"Pequim é como uma via rápida para as aves migratórias", descreve à agência Lusa Terry Townshend, ambientalista britânico radicado há dez anos na China.

"Mais de 500 espécies diferentes foram registadas na região, o que torna este lugar realmente importante", explica. "Comparando com as outras capitais do [grupo de países do] G20, por exemplo, surge atrás apenas de Brasília".