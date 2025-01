Clientes de várias zonas destas províncias têm reclamado devido à escassez e falta de qualidade da água, mas a EPAL espera ter a situação normalizada nos próximos sete a 15 dias.

Em declarações à Radio Nacional de Angola, o administrador da EPAL Kelson Domingos disse que a empresa está a trabalhar para reverter a situação relacionada com as restrições dos últimos dias e a "desenhar uma solução que permita rapidamente responder às solicitações".

Quanto às queixas dos clientes sobre a qualidade da agua que sai das torneiras, Kelson Domingos admitiu que, devido à dimensão dos sistemas multimunicipais, "há sempre inquinações que podem contribuir para degradação da qualidade da água", acrescentando que estão a ser implementadas medidas de reforço para controlar a qualidade.

O responsável da EPAL frisou igualmente que estão a ser levadas a cabo iniciativas "no domínio do projeto" para acabar com as interrupções e responder às questões da qualidade da água.

Na Televisão Pública de Angola (TPA), o administrador afirmou que, em sistemas mais pequenos, cuja tecnologia não permite tratar a água bruta quando está muito degradada, está a ser produzida menos água do que o normal, contribuindo também para a escassez.

Entre as áreas mais críticas, incluem-se a baixa da cidade de Luanda e bairros de grande densidade demográfica como o Cazenga, onde as reduções no abastecimento chegam a 50% em alguns casos, estando gradualmente a ser restabelecido o fornecimento de água.

As duas províncias, bem como a província do Bengo debatem-se atualmente com um surto de cólera com 383 casos registados e 22 mortes desde que foi declarado o primeiro caso, a 07 de janeiro.

A cólera é uma doença associada a deficientes condições de saneamento e abastecimento de água.

