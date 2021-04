Duas fontes do Centro Integrado de Gestão de Crises (CIGC) explicaram à Lusa que o funeral terá de decorrer, no entanto, com todos os cuidados sanitários e medidas preventivas no tratamento do cadáver e caixão.

"Vamos tentar sepultar o cadáver ainda hoje", indicou uma das fontes à Lusa.

O ex-Presidente timorense Xanana Gusmão, que se mantém desde segunda-feira de manhã em protesto em frente do Centro de Isolamento de Vera Cruz, onde está o corpo do homem, já comunicou à família a decisão.

Além da confirmação de que será respeitada a vontade da família sobre o local do enterro do corpo, ainda não há pormenores detalhados sobre os procedimentos que serão seguidos.

O protocolo a ser seguido foi determinado pelo Ministério da Saúde e pelo CIGC com consulta com o primeiro-ministro, comandante operacional do centro.

ASP // MIM

Lusa/Fim