"Estes ataques são esperados e não existe atualmente qualquer perigo agudo", declarou o Gabinete Federal de Cibersegurança num comunicado de imprensa, sem atribuir a origem dos ataques.

Estes ataques, também conhecidos pelo acrónimo DDoS ('Distributed Denial of Service'), "resultaram em pequenas interrupções dentro do intervalo de tolerância definido. O funcionamento das unidades afetadas não foi significativamente perturbado", declarou o Gabinete.

Com este tipo de ciberataques, "os hacktivistas pretendem lançar manobras perturbadoras no ciberespaço para difundir a sua mensagem política e chamar a atenção", acrescentaram as autoridades suíças, que já tinham indicado que esperavam tentativas do género.

Dezenas de líderes mundiais vão reunir-se na Suíça, no sábado e no domingo, com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, para uma cimeira concebida como um "primeiro passo" para encontrar uma via para a paz na Ucrânia, na presença de pouco menos de uma centena de países e organizações internacionais, mas sem a Rússia e a China.

O objetivo da cimeira, solicitado por Kiev, é "inspirar um futuro processo de paz", mas o resultado da reunião permanece incerto.

A Ucrânia espera obter um amplo apoio internacional ao definir as condições que considera necessárias para um processo de paz.

