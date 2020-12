"Já há tempos em que vários líderes comunitários clamavam pela segurança na região, por isso que decidimos reforçar a equipe militar", disse à comunicação social a secretária do Estado da província de Sofala, Stella Pinto Novo Zeca, à margem de uma visita de trabalho ao distrito de Machanga Sul, na província de Sofala.

Em causa estão as incursões atribuídas à autoproclamada Junta Militar da Renamo, um grupo de guerrilheiros dissidentes do maior partido de oposição acusado pelas autoridades de protagonizar emboscadas e ataques a viaturas nas estradas e aldeias do centro de Moçambique.