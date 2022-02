A Presidente da Moldávia, Maia Sandu, declarou hoje que o Conselho de Segurança Supremo do país decidiu pedir ao Parlamento que vote pela introdução do estado de emergência após o ataque da Rússia à Ucrânia.

Maia Sandu disse que o ataque da Rússia à Ucrânia é uma "flagrante violação das normas internacionais".

A presidente pediu aos cidadãos moldavos na Ucrânia que regressem a casa. A Moldávia, uma ex-República soviética e uma das nações mais pobres da Europa, tem uma população de cerca de 3,5 milhões e não é membro da NATO.

Existem agora preocupações na Moldávia de que o conflito no país vizinho possa desencadear um fluxo de refugiados. Sandu disse que "nos pontos de passagem de fronteira com a Ucrânia há um aumento no fluxo do tráfego".

A Presidente moldava acrescentou que o país vai "ajudar as pessoas que precisarem".

"Neste momento, estamos prontos para acomodar dezenas de milhares de pessoas", declarou a Presidente moldava.

"O espaço aéreo foi encerrado às 12:00, horário local (10:00 em Lisboa). Os voos serão desviados para outros aeroportos", escreveu o vice-primeiro-ministro, Andrei Spinu, também ministro das Infraestruturas e Desenvolvimento Regional, na rede social Telegram.

O vice-primeiro-ministro moldavo justificou a decisão pela "situação na região".

A Rússia lançou hoje uma operação militar na Ucrânia, que o Presidente Vladimir Putin disse visar proteger civis russos nos territórios de Donetsk e Lugansk, no leste ucraniano, cuja independência reconheceu na segunda-feira.

CSR (PNG) // SB

Lusa/Fim