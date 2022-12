A madeira, apreendida no distrito de Dondo, é proveniente das províncias de Manica e Zambézia, também no centro do país, e a sua exportação teria lesado o Estado moçambicano em cerca de quatro milhões de meticais (59 mil euros), disse à comunicação social na quinta-feira na cidade da Beira Morgado Mucendo, delegado da Agência Nacional para o Controlo da Qualidade Ambiental (Aqua) na província de Sofala.

Segundo as autoridades, a empresa H e J Importações e Exportações, que explora florestas no centro de Moçambique, cometeu duas infrações, nomeadamente a tentativa de exportar madeira em toro, o que é proibido em Moçambique desde 2017, e a falta de autorização para a exportação de algumas espécies cuja comercialização está interditada (pau-preto e chacate-preto).

"Para poder comercializar ou exportar esta madeira é preciso uma permissão do organismo que regula o comércio internacional de espécies de flora e fauna em risco de extinção", frisou Morgado Mucendo, sem, no entanto, revelar qual era o destino dos contentores.

Vários relatórios internacionais e internos têm apontado para a delapidação de recursos florestais em Moçambique, devido à exploração desenfreada de madeira para exportação, que tem como principal destino a China.

Apesar de uma atuação cada vez mais acutilante das autoridades contra essa prática, não cessam relatos de apreensões frequentes de grandes quantidades de madeira ilegalmente exportada.

