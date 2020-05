O empresário foi localizado num cativeiro no bairro de Mulotane, no distrito de Boane, a 43 quilómetros do centro da capital moçambicana, no âmbito de uma operação do Sernic na manhã de hoje, disse a diretora provincial daquele serviço, Benjamina Chaves, em declarações à imprensa no local.

"Não sabemos ao certo quantas pessoas estão envolvidas, mas neste momento temos quatro indivíduos detidos", declarou Benjamina Chaves, acrescentando que os raptores exigiram cinco milhões de dólares (4,5 milhões de euros) para a libertação do empresário.

"Encontrámos a vítima acorrentada, fechada numa das casas de banho, em condições lamentáveis", descreveu a responsável.

Rizwan Adatia circulava, no dia 30 de março, numa via na zona do Bairro do Fomento, quando a sua viatura foi bloqueada junto a um semáforo, relataram testemunhas ouvidas pela polícia.

Depois de ter sido bloqueado, um dos quatro raptores apontou-lhe uma arma de fogo, obrigando-o a sair da sua viatura.

Rizwan Adatia lidera o grupo Cogef, sediado em Maputo, com 35 supermercados grossistas (cash&carry), 190 lojas, quatro unidades industriais e mais de 3.500 funcionários em nove países africanos.

Além disso, tem a Rizwan Adatia Foundation, uma organização sem fins lucrativos focada na redução de desigualdade na educação, saúde e desenvolvimento económico em comunidades da Ásia e África.

A fundação de Rizwan Adatia participa em 18 parcerias estratégicas que beneficiam 740.700 pessoas em África e na Ásia.

Desde o início de 2020, as autoridades moçambicanas registaram cinco raptos, cujas vítimas eram empresários ou seus familiares.

EYAC // VM

Lusa/Fim