Autoridades moçambicanas alertam para subida de nível dos rios

Os níveis na bacia do rio Maputo, 50 quilómetros a sul da capital moçambicana, estão acima do nível de alerta e a provocar inundações localizadas, avisaram as autoridades hidrográficas, após chuva contínua que desde sexta-feira cai na região.