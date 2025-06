As lanchas foram localizadas a sul de Maiorca e a sul de Crabrea, arquipélago espanhol das Baleares, no Mediterrâneo.

De acordo com dados da Delegação do Governo em Palma de Maiorca, 2.939 pessoas chegaram ao arquipélago das Baleares desde o princípio do ano, a bordo de um total de 144 embarcações.

Esta contagem efetuada pela agência de notícias espanhola EFE já inclui as cinco embarcações que foram resgatadas na noite de domingo e durante a madrugada.

Em 2024, 5.882 migrantes chegaram às ilhas Baleares, de acordo com o Relatório Anual de Segurança Nacional do Ministério do Interior espanhol (correspondente ao Ministério da Administração Interna).

Segundo as autoridades de Espanha, no domingo à noite uma das cinco embarcações, com 12 pessoas de origem norte-africana, foi localizada a sul de Cabrera.

Durante a madrugada, foram localizadas as restantes quatro que transportavam cidadãos do norte de África e também de origem subsariana.

No total foram resgatadas 83 pessoas.

PSP // SB

Lusa/Fim