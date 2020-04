O grupo vai ser liderado pelo diretor-geral adjunto do Instituto Nacional de Saúde, Eduardo Samo Gudo, e segue para o recinto de construção do megaprojeto de exploração de gás natural da Área 1 em Afungi, distrito de Palma, na província de Cabo Delgado.

Foi neste que recinto, que inclui estaleiros e alojamentos de trabalhadores, que no início do mês foi descoberta uma pessoa infetada, cujas ramificações e subsequentes testes já levaram à identificação de um total de 56 casos na província.

"O grupo vai reforçar a equipa de vigilância que se encontra naquele local a fazer testagem massiva dos funcionários da multinacional Total e outros contactos ligados aos vários casos positivos relacionados com a investigação em Cabo Delgado", lê-se no portal do Ministério da Saúde moçambicano dedicado à pandemia de covid-19.

A mesma equipa tem como missão "assegurar também o processo de descontaminação do recinto de Afungi, onde neste momento se encontram em isolamento 47 casos positivos".

Além destes, outras nove pessoas infetadas encontram-se em Pemba, capital provincial.

As obras do megaprojeto de exploração de gás natural da Área 1, que deverá entrar em produção em 2024, estão reduzidas ao mínimo em virtude dos casos registados.

Moçambique tem um total cumulativo de 76 casos, sem registo de mortes.

O número de mortos em África subiu para 1.423, com 31.933 casos da doença registados em 52 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia no continente.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 204 mil mortos e infetou mais de 2,9 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Perto de 800 mil doentes foram considerados curados.

