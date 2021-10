"Existem fortes indícios de que o suspeito cometeu os delitos de difamação, de publicidade e calúnia, e de ofensa a pessoa coletiva que exerça autoridade pública", indicou.

O suspeito, de 37 anos, será presente ao Ministério Público (MP) para investigação dos referidos crimes, acrescentou a PJ.

No sábado, as direções dos Serviços de Saúde e de Educação e de Desenvolvimento da Juventude pediram à PJ que investigasse uma publicação que circulava na internet, na qual se afirmava que um familiar do diretor dos SS e o diretor da DSEDJ viviam num edifício onde foram detetados casos de covid-19.

"O conteúdo do artigo era falso, difamando o diretor dos Serviços de Saúde (...), afetando as perceções de outras pessoas sobre o trabalho de prevenção de epidemias", segundo as autoridades, que indicaram também que a publicação prejudicou a reputação e integridade do diretor do Gabinete de Educação e Desenvolvimento da Juventude e que chegou até "a causar pânico".

Ambos os diretores solicitaram que o suspeito fosse responsabilizado criminalmente.

Em 07 de agosto, um homem foi também acusado de divulgar informações falsas 'online', durante o estado de prevenção imediata decretado pelo Governo, e arrisca a ser condenado até dois anos de prisão ou a uma multa até 240 dias, de acordo com o MP.

Desde o início da pandemia, o território registou apenas 77 casos da doença.

A covid-19 provocou pelo menos 4.843.739 mortes em todo o mundo, entre mais de 237,46 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o balanço mais recente da agência de notícias France-Presse.

A doença é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

JYW/JMC // VM

Lusa/Fim