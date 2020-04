Autoridades da Guiné-Bissau vão comprar arroz para distribuir à população

O primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Nuno Nabian, nomeado para o cargo pelo Presidente guineense, Umaro Sissoco Embaló, anunciou hoje a compra de arroz para distribuir à população no âmbito do combate à pandemia do novo coronavírus.