Autoridades angolanas alargam perímetro de buscas para localizar cinco pescadores desaparecidos

As autoridades marítimas angolanas alargaram o perímetro de buscas para localizar a embarcação, com cinco pescadores a bordo, desaparecida no mar do Namibe, desde o dia 21 de junho, informou hoje o Serviço de Proteção Civil e Bombeiros.