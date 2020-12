De acordo com uma nota da Direção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos, as duas cidades poderão registar inundações moderadas nas próximas 48 horas, mas sem grandes riscos para as comunidades.

"As bacias hidrográficas dos rios Búzi e Púngué poderão registar incremento do volume de escoamento, sem impactos significativos para as comunidades. Prevê-se ainda risco moderado de erosão para as cidades de Chimoio e vila de Gondola [ na província de Manica]", refere a nota.

"A Direção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos apela para a sociedade em geral para a observância de medidas de precaução", acrescenta.

Em março de 2019, o centro de Moçambique foi atingido pelo ciclone Idai, que provocou 604 mortos e afetou mais de 1,8 milhões de pessoas.

A cidade da Beira, uma das principais do país, foi severamente afetada, estando ainda em processo de recuperação dos estragos provocados pelo Idai.

Pouco tempo depois, em abril, o norte foi afetado pelo ciclone Kenneth, que matou 45 pessoas e afetou outras 250 mil.

