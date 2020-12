De acordo com uma nota da Direção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos, as duas cidades poderão registar inundações moderadas nas próximas 48 horas, mas sem grandes riscos para as comunidades.

"As bacias hidrográficas dos rios Búzi e Púngué poderão registar incremento do volume de escoamento, sem impactos significativos para as comunidades. Prevê-se ainda risco moderado de erosão para as cidades de Chimoio e vila de Gondola [ na província de Manica]", refere a nota.