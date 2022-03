Apenas serviços de carga estrangeiros a fazer a ligação entre a capital da Malásia, Kuala Lumpur, e Macau, operam no território aviões Boeing 737-800, modelo envolvido no acidente que ocorreu perto da cidade de Wuzhou, no sul da província de Guangxi, revelou a AACM num 'e-mail' enviado à Lusa.

Questionado sobre se este acidente vai levar à suspensão da operação destes aviões em Macau, o departamento responsável pelo controlo e regulação do tráfego aéreo local disse que "vai acompanhar a avaliação feita por outras autoridades aeronáuticas para referência".

A imprensa estatal chinesa comunicou que todos os modelos da Boeing 737-800 da frota da China Eastern estão parados, numa medida considerada pouco comum por especialistas em aviação, a menos que haja provas de um problema com o modelo.

O voo MU5735, que ligava Kunming, capital da província de Yunnan, e Guangzhou, capital da província de Cantão, caiu na segunda-feira cerca de uma hora depois de partir.

A bordo seguiam 132 pessoas, 123 passageiros e nove tripulantes, indicou a Administração da Aviação Civil da China. De acordo com a televisão estatal chinesa CCTV, não foram encontrados, até ao momento, quaisquer sobreviventes.

