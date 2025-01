O FBI revelou ainda que Shamsud-Din Jabbar, cidadão norte-americano do Texas, publicou cinco vídeos na sua conta de Facebook nas horas anteriores ao ataque em que proclamava o seu apoio ao Estado Islâmico (EI).

"Este foi um ato de terrorismo. Foi premeditado e um ato maligno", disse Christopher Raia, vice-diretor da divisão de contraterrorismo do FBI, considerando que Jabbar foi "100% inspirado" pelo Estado Islâmico neste ataque no bairro francês da cidade norte-americana.

O ataque ao longo da Bourbon Street matou 14 pessoas, juntamente com Jabbar, que foi abatido num tiroteio com a polícia depois de conduzir a sua carrinha a alta velocidade, contornando uma barricada e chocando contra a multidão.

Foi o ataque mais mortífero inspirado pelo EI em solo norte-americano em vários anos, revelando o que as autoridades federais alertaram ser uma ameaça ressurgente do terrorismo internacional.

Ocorreu também numa altura em que o FBI e outras agências de segurança se preparam para uma mudança de liderança - e prováveis mudanças políticas - após a tomada de posse da administração do Presidente eleito Donald Trump.

Procurando amenizar as preocupações sobre conspirações mais amplas, Raia enfatizou que não há qualquer indicação de uma ligação entre o ataque em Nova Orleães e a explosão na quarta-feira de uma carinha Tesla com explosivos à porta do hotel de Trump, em Las Vegas.

O militar que estava dentro dessa viatura, um boina verde condecorado, sofreu um ferimento de bala na cabeça antes da explosão e uma arma foi encontrada aos seus pés dentro do veículo carbonizado, adiantaram as autoridades.

O FBI continua a procurar pistas sobre Jabbar, de 42 anos, mas disse que, um dia após o início da investigação, estava agora confiante de que não foi ajudado por mais ninguém no ataque.

Os planos de ataque incluíam também a colocação de bombas rudimentares no bairro, numa aparente tentativa de causar mais carnificina, disseram as autoridades.

Jabbar ingressou no Exército em 2007, servindo no ativo nas áreas dos recursos humanos e da tecnologia da informação e foi destacado para o Afeganistão de 2009 a 2010. Foi transferido para a Reserva do Exército em 2015 e saiu em 2020 com o posto de sargento.

