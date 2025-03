"Conhecidos pela sua fusão caleidoscópica de fantasia e realidade", os Empire of the Sun apresentam, durante o verão, pela Europa, o primeiro espetáculo ao vivo em seis anos, comandado pelo álbum "Ask That God", lançado no verão passado.

De acordo com a promotora House of Fun, os bilhetes para o concerto em Lisboa estarão à venda a partir de sexta-feira e custam entre 40 e 45 euros.

"O recém-lançado álbum da banda, 'Ask That God', marca uma nova era, que mistura imaginação, exploração sonora e temas existenciais numa experiência auditiva abrangente", lê-se na nota de imprensa.

Depois de Lisboa, a dupla que compõe os Empire of the Sun - Luke Steele e Nick Littlemore -- atuará, por exemplo, em Espanha, Itália, Reino Unido, Alemanha, Bélgica e França, em nome próprio ou em contexto de festival.

Os Empire of the Sun, formados em 2007 em Sidney, atuaram em 2010 no festival Super Bock Super Rock, perto da praia do Meco, Sesimbra.

"Walking on a dream", "Alive" e "We are the people" são alguns dos primeiros sucessos de uma discografia feita de quatro álbuns.

SS // MAG

Lusa/fim