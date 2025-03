Austrália denuncia intimidação de cidadão pró-democracia procurado por Hong Kong

Camberra, 18 mar 2025 (Lusa) -- A Austrália manifestou hoje preocupação com as cartas anónimas que oferecem grandes recompensas em troca de informações sobre um ativista pró-democracia de Hong Kong que vive em Melbourne, no sudeste do país.