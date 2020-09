Durante uma deslocação de dois dias a Bruxelas, concluída hoje, Augusto Santos Silva reuniu-se com Josep Borrell para preparar a futura presidência portuguesa do Conselho da UE, no primeiro semestre do próximo ano, mas também foram abordados alguns temas da atualidade, um dos quais "a situação vivida no norte de Moçambique, em particular na província de Cabo Delgado".

Apontando que a solidariedade europeia "com as autoridades e com o povo moçambicano, tão fustigado pela insurgência terrorista e 'jihadista', não oferece dúvidas", Santos Silva, que falava à imprensa portuguesa em Bruxelas, escusou-se a revelar detalhes da conversa mantida com o Alto Representante, mas adiantou que estiveram a "examinar opções" para que essa solidariedade seja materializada em mais apoios.