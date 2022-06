O júri sentenciou Amber Heard por difamação, condenando-a a pagar 15 milhões de dólares (cerca de 14 milhões de euros) por danos.

Uma oficial de justiça do tribunal leu em voz alta o veredito do júri, dizendo que a também atriz proferiu declarações difamatórias para com Johnny Depp.

O júri também considerou que Amber Heard agiu com "malícia real", indicando convicção de que a artista fez declarações sabendo que eram falsas.

Os advogados estiveram reunidos no tribunal de Fairfax para ouvir a decisão.

Johnny Depp não esteve presente da audiência, tendo assistido por videoconferência do Reino Unido, enquanto Heard esteve presente na sala do tribunal.

