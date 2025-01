A empresa de transporte marítimo de passageiros e viaturas nos Açores informou em comunicado que cancelou as viagens de terça-feira da Linha Rosa, entre as ilhas das Flores e do Corvo, "devido às condições meteorológicas adversas à navegação, nomeadamente à intensidade do vento e [à] forte ondulação".

Também por causa das "condições atmosféricas adversas à navegação", a Atlânticoline cancelou a viagem programada para a manhã de terça-feira da Linha Verde, entre Horta/São Roque/Velas/São Roque/Horta, nas ilhas do grupo Central dos Açores.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu um aviso laranja para as ilhas do grupo Ocidental dos Açores devido às previsões de agitação marítima com ondas que poderão chegar aos oito metros, na terça-feira.

Já as ilhas do grupo Central (Terceira, Pico, São Jorge, Graciosa e Faial) e Oriental (São Miguel e Santa Maria) estão sob aviso amarelo, até quarta-feira, por causa da agitação marítima, com previsões de "ondas oeste (W) de 06 a 07 metros".

As nove ilhas dos Açores também estão sob aviso amarelo devido à "precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada" e vento.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe situação meteorológica de risco moderado a elevado.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas actividades dependentes da situação meteorológica.

