Em declarações divulgadas pelo clube, Maria Inês de Barros, que representava a Associação Caçadores do Vale do Tâmega, classificou como "espetacular" o ingresso no Benfica.

"Era algo que já queria há algum tempo", disse a atleta, que hoje completa 23 anos, descrevendo-se como "muito competitiva e persistente".

Maria Inês Barros, que estuda medicina veterinária, considerou "um orgulho" vestir a camisola do Benfica, e pediu o apoio de todos para a prova que vai disputar nos Jogos Olímpicos Paris2024, que começam no dia 26 deste mês.

