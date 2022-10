O incidente ocorreu cerca das 16:30, hora local, quando quatro turistas da Alemanha viajavam num Hyundai H1 na Numbi Road a caminho de Numbi Gate, no Mdluli Safari lodge, referiu a Polícia sul-africana em Nelspruit, província de Mpumalanga, em comunicado a que a Lusa teve acesso.

"Os turistas foram intercetados por três suspeitos armados num VW Caddy", adiantou.

"Os suspeitos teriam ordenado os turistas para abrirem as portas do veículo, mas quando o motorista supostamente trancou as portas, aparentemente um dos suspeitos disparou alvejando-o na parte superior do corpo, pela janela", salientou.

O comunicado da polícia sul-africana salientou que "o veículo das vítimas percorreu em marcha-atrás cerca de 100 metros antes de colidir contra uma parede"

"Infelizmente, o motorista morreu no local na sequência dos disparos. Os suspeitos fugiram no seu veículo sem levar nada dos turistas", sublinhou a força de segurança sul-africana.

A polícia disse que não há detidos em resultado do incidente, estando em curso "uma caça ao homem" na província de Mpumalanga, onde se situa a maior reserva animal da África do Sul, junto à fronteira com Moçambique.

O luxuoso acampamento de safari, Mdluli Safari lodge, está situado dentro da zona sudoeste do Parque Nacional Kruger, a cerca de cinco horas de carro de Gauteng, segundo a página oficial na internet.

CYH // RBF

Lusa/Fim