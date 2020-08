O caso já levou à detenção, em Angola, do cidadão angolano Hélder Silva, que denunciou a suposta existência dessas crianças abandonadas e com problemas de saúde num barracão nos arredores de Luanda, numa zona conhecida como Baixa de Kassange, mas a associação evangélica Pedacinho do Céu (PDC) alega desconhecer que as informações que este homem lhes enviou a pedir ajuda para essas crianças não correspondiam à verdade.

A Pedacinho do Céu queixou-se também de ter sido "omitida informação" que considerava "essencial para o esclarecimento do caso" e para a "defesa do bom nome" da instituição, numa reportagem televisiva emitida.