"É com grande consternação, e pesar, que temos, infelizmente, vindo assistir aos terríveis acontecimentos na Ucrânia, com a trágica perda de vidas", lamentou a associação, num comunicado assinado pelo presidente, João Neto, sobre os efeitos da guerra desencadeada pela Rússia.

Além do impacto humano, a APOM manifesta preocupação pela "destruição do património cultural, e dos acervos museológicos, arquivísticos e bibliográficos, públicos e privados, representativos da identidade cultural e da própria alma do país".

Neste quadro, a entidade decidiu envolver os profissionais da área da museologia e outros agentes culturais na defesa do património cultural e apoio aos profissionais ucranianos, através de uma ação pública, após vários contactos com entidades europeias, museus na Ucrânia e Polónia, a Presidência da República Portuguesa, a Embaixada da Ucrânia e Câmara Municipal de Lisboa.

Assim, escolheu o dia de hoje para realizar essa ação, data em que é celebrado o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, efeméride que será assinalada com 389 iniciativas em todo o país, de concertos a visitas e tertúlias, sob o tema "Património e Clima", proposto pelo Conselho Internacional de Monumentos e Sítios (ICOMOS).

A ação pública simbólica no exterior do Palácio Nacional da Ajuda, irá contar, segundo a APOM, com a presença da embaixadora da Ucrânia em Portugal, Inna Ohnivets, o vereador da Cultura da Câmara Municipal de Lisboa, Diogo Moura, e responsáveis de outras entidades que queiram associar-se à iniciativa.

O encontro prevê ainda "uma fotografia coletiva com a bandeira da Ucrânia, enquanto gesto emotivo de apoio aos que sofrem perante esta agressão", sublinhou o presidente da APOM.

A entidade está também a organizar um plano de voluntariado junto dos profissionais da museologia, com a finalidade de apoiar presencialmente, na Ucrânia, a recuperação dos museus, palácios e monumentos.

A Rússia lançou, na madrugada de 24 de fevereiro, uma ofensiva militar na Ucrânia que já matou quase dois mil civis, segundo dados da ONU, que alerta para a probabilidade de o número real ser muito maior.

A guerra causou a fuga de cerca de 12 milhões de pessoas, mais de cinco milhões das quais para os países vizinhos.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.

