Em declarações a agência Lusa, na sequência da pesada derrota eleitoral do PS nas eleições de domingo, que culminou com a demissão de Pedro Nuno Santos do cargo de secretário-geral, Francisco Assis considerou "uma grande injustiça" aquilo que aconteceu ao líder, que "acaba por passar por uma situação que não merecia".

"Entendo que essa disputa interna deve ser feita depois das eleições autárquicas", defendeu, considerando que os candidatos do PS precisam de voltar à pré-campanha que foi interrompida com as legislativas.

Para o antigo candidato à liderança do PS, não faz sentido que o PS esteja "agora a promover um congresso e uma eventual disputa interna no partido quando o essencial é uma concentração das atenções e dos esforços no processo autárquico".

"Até porque o PS, depois desta derrota, tem agora uma oportunidade clara de recuperar nas eleições autárquicas e isso é importante. Estas eleições que já eram importantes, neste momento são cruciais para o PS", apontou, considerando que os socialistas têm "francas condições para ganhar estas eleições".

A solução, para Assis, pode passar pela Comissão Nacional tomar uma deliberação e o presidente do partido, Carlos César, assumir "a condução dos destinos do partido até à eleição do novo secretário-geral do PS".

Sobre as condições de governabilidade do país, o eurodeputado do PS defendeu que "não faria sentido nenhum que o PS não voltasse a dialogar abertamente com a AD", considerando que há "responsabilidades partilhadas" pelo "estado de hostilidade permanente" que tem existido ao longo de largos anos.

"Deve haver um algum entendimento de fundo entre o PS e a AD que garanta condições de estabilidade política ao país porque nós não podemos andar em eleições todos os anos", apelou.

JF // JPS

Lusa/fim