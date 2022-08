ASAE apreende uma tonelada de produtos alimentares e vitivinícolas no Seixal

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) anunciou hoje a apreensão de uma tonelada de carnes, pescado, vegetais e produtos vitivinícolas, no concelho do Seixal, distrito de Setúbal, por se encontrarem deteriorados ou com alteração de qualidade.