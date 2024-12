As apreensões foram realizadas a no concelho de Vila Real de Santo António, durante uma ação de fiscalização do transporte de alimentos, ao serem detetados "dois transportes de fruta a granel -- laranjas e abacates - de dois operadores económicos com atividade de transporte de mercadorias", que foram alvo de processos de contraordenação, precisou a ASAE num comunicado.

Os transportadores não tinham na sua posse "qualquer documentação" com a identificação obrigatória de "origem, variedade e categoria das frutas", justificou a autoridade que garante o cumprimento das normas de higiene e segurança alimentar.

"Em consequência foram instaurados dois processos de contraordenação e apreendidas 23,5 toneladas de laranjas com origem em Espanha e com destino a Silves, e ainda 650 quilogramas de abacate com origem no Algarve", precisou.

A ASAE assegurou, através das equipas da Unidade Regional do Sul -- Unidade Operacional de Faro, distrito ao qual pertence Vila Real de Santo António, o cumprimento das normas de "correta informação ao consumidor" e a "aposição das menções obrigatórias na rotulagem dos produtos, nomeadamente a identificação da origem da laranja de Espanha", salientou.

"O valor total da apreensão encontra-se estimado em 6.700 euros", quantificou a ASAE, mencionado o contributo dado pela GNR à operação de fiscalização rodoviária efetuada.

A ASAE assinalou que vai "reforçar" as inspeções ao setor para garantir a segurança alimentar dos géneros transportados e combater "práticas enganosas" para garantir que há uma "sã e leal concorrência entre operadores económicos" em Portugal.

