Os sete cartazes vão fazer parte de uma instalação ao ar livre, que inclui placas e faixas, e que pode ser vista nos dias 08 e 09 de novembro. No total vão ser exibidos cinco mil peças ao longo de uma parte do percurso do muro de quatro quilómetros que passa pelas Portas de Bradenburgo e pelo Checkpoint Charlie.

"Foi lançado a estes artistas o desafio de representarem num cartaz o que acham de liberdade, democracia na Europa [...]. Os cartazes são muito diferentes entre si, cada autor representou de uma forma completamente diferente este mote", sublinhou Patrícia Salvação Barreto, conselheira Cultural da Embaixada de Portugal em Berlim.

Além disso será editado um livro com uma pequena biografia dos autores e imagens das obras. Os artistas portugueses que participam são Jorge Lopes, Carolina Serrano, Sofia Seidi, Inês Cabral e Márcio Carvalho.

"O objetivo do Camões Berlim é associar-se à celebração da queda do muro, à democracia, à paz e à união que se começou a tentar construir", adiantou Patrícia Salvação Barreto.

"É uma repetição, em termos muito menos ambiciosos, da East Side Gallery, onde está uma parte do muro com obras permanentes. Aqui é algo mais modesto, efémero, mas fica a obra que a organização vai publicar", acrescentou.

As celebrações incluem também um "Festival da Liberdade" no qual centenas de artistas vão atuar em simultâneo, no dia 09 de novembro, ao longo de vários pontos por onde passava o muro de Berlim. Neste concerto, que deve demorar menos de uma hora, vão ouvir-se temas como "People have the power", de Patti Smith, "Rockin' In the free world", de Neil Young, e "Heroes", de David Bowie, que viveu vários anos na capital alemã.

Estão planeadas dezenas de atividades principalmente entre os dias 08 e 10 de novembro, que incluem exposições, debates, conferências e visitas guiadas. Para estes três dias está também planeada uma "Wall tour" que recorda várias fugas da antiga República Democrática Alemã (RDA).

A 09 de novembro, dia em que se assinalam precisamente os 35 anos da queda do muro de Berlim, erguido em 1961 e derrubado em 1989, vão ser projetadas na East Side Gallery vários vídeos com testemunhos do que aconteceu.

O programa incluiu ainda um festival de cinema durante todo o fim de semana em que serão exibidas curtas-metragens e documentários sobre a vida durante a existência do muro e depois, no período da reunificação alemã.

