Zeca Moreno, que falava à Lusa após ser anunciado pela ministra da tutela, Adjany Costa, que serão distribuídas cestas básicas aos artistas mais carenciados, afirmou que esta é uma medida "emergencial", sendo preciso também definir "políticas sustentadas que possam projetar a vida cultural de Angola".

Agentes culturais angolanos que foram recebidos na terça-feira em Luanda pela ministra da Cultura, Turismo e Ambiente de Angola, Adjany Costa, queixaram-se que há artistas a passar fome, devido à pandemia da covid-19, num encontro de auscultação e contribuições sobre medidas de alívio económico no atual contexto.

"Este foi um momento de auscultação, mas nós, na UNAC, somos da opinião que deve haver outro momento para elaborar um programa para o relançamento das atividades culturais no nosso país", sublinhou Zeca Moreno, referindo que a organização vai apresentar propostas às instâncias do Estado.

Antes dos artistas e produtores de espetáculos, Adjany Costa recebeu na segunda-feira, um grupo de operadores do ramo da hotelaria e turismo, no mesmo âmbito.

No encontro com os artistas e pessoas ligadas à cultura foram várias as questões expostas, desde a falta de alimentos à valorização da classe, passando pelos problemas para o pagamento de impostos e salários.

Na sua intervenção, Adjany Costa concordou com os artistas que chamaram a atenção para o facto de o setor ter sido o primeiro a fechar devido à pandemia e será o último a retomar as suas atividades.

A governante angolana frisou que foram identificadas algumas associações que demonstraram maiores dificuldades, em termos de alimentação, às quais serão distribuídas cestas básicas, financiadas pelo orçamento do ministério.

"É uma medida paliativa, para que a classe continue a viver até conseguirmos criar essa proposta muito mais fundamentada e robusta", disse a ministra aos jornalistas, salientando que o número de pessoas nessas condições é indeterminado.

"Temos cerca de 6.600 pessoas inscritas em associações, mas temos muito mais que nem sequer estão inscritas em associações. A classe cultural é uma das maiores do nosso país e é uma das mais menos valorizadas", frisou.

Com base no encontro, foi criado um grupo de trabalho para a elaboração de uma proposta a apresentar ao executivo angolano, com algumas soluções para a saída da crise, disse Adjany Costa, acrescentando que entre sexta-feira e segunda-feira a mesma deverá ser submetida para apreciação superior.

No que se refere aos operadores da hotelaria e turismo, a ministra referiu que as medidas paliativas que se encontraram no âmbito do alívio económico para as empresas têm a ver com linhas de crédito e linhas de financiamento.

"No entanto, essas temos a certeza e já revimos, quer pelo lado do Governo, quer pelo lado dos fazedores do turismo, que não são suficientes e não são realísticas para as condições económicas que estamos a sofrer neste momento. Daí o grupo de trabalho ser muito importante para se encontrar um meio termo, que seja aplicado para os mesmos", disse.

Sobre o setor da cultura, a ministra disse que é preciso "parar de ver os artistas como pedintes, deslocados, desempregados" e passar a valorizar o seu trabalho.

"Temos que parar com isso, mas temos que criar sistemas funcionais, não vai ser um mar de rosas porque muita gente vai sentir-se excluída, muita gente vai sentir que as competências do ministério já não são as que deviam ser, porque certamente foram criados vícios, por causa da questão de ser pedinte, por causa da questão de não dar a valorização correta aos artistas para a sua própria independência económica", realçou.

Angola registou até à presente data 52 casos de covid-19 positivos, dos quais três mortos e 17 pessoas recuperadas.

O país cumpre o Estado de emergência, desde o passado dia 27 de março, que vai já na sua terceira prorrogação e obriga ao confinamento.

Em África, há 2.919 mortos confirmados, com mais de 91 mil infetados em 54 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia naquele continente.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 323 mil mortos e infetou quase 4,9 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Mais de 1,8 milhões de doentes foram considerados curados.

RCR/NME // VM

Lusa/Fim