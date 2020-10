"Isto é uma instalação de arte e performance. Mas é também um protesto pelo que os Governos fizeram ou não fizeram durante os últimos 30 ou 50 anos. É preciso fazer mais", explicou Camiel Van Lenteren num dos seus posts no Facebook, em que tem dado conta do projeto.

"Não estou doente. Apenas quero testar esta possibilidade de isolamento social e não conseguiria ficar acordado. Preciso de contacto social. Mas isto é exatamente para mostrar que a maior parte de nós não estamos desenhados para isolamento social", explicou.

Para o "retiro de duas semanas", o artista criou uma caixa de isolamento de madeira, com vidros e um fato especial que monitorizará as suas funções vitais, tendo aumentado o seu peso em mais de 20 quilos para que possa estar duas semanas sem comer.

Durante as duas semanas, Van Lenteren vai ficar 'alimentado' com soro e com um cocktail que induzirá o sono.

Van Lenteren tem vindo a publicar atualizações dos preparativos na sua página no Facebook, com testes ao "Fato de Hibernação Corona" e à "caixa de hibernação de isolamento social de quarentena".

O artista de 47 anos explica na sua página online que o seu trabalho pretende, em muitos casos, "explorar comportamentos sociais no tempo, contextos e dimensões específicas sociais e locais".

A passagem pela África Austral em 2014 introduziu novos elementos na sua arte, recorrendo à natureza por exemplo, com viagens na Ásia e agora a experiência em Timor-Leste, a adicionarem novas camadas ao seu trabalho.

"Grande parte das suas peças completas convidam, direta ou indiretamente, aos efeitos da natureza e da decadência, através, por exemplo, da exposição (por exemplo, do clima), do envelhecimento, das forças da natureza (árvores em movimento e crescimento, marés baixas e altas, etc.) ou intervenções destrutivas humanas", refere.

