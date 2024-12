Levantou do Humberto Delgado quando faltavam 10 minutos para as 13.00 mas em lugar de aterrar em Amesterdão, Holanda, às 17.00, apenas alguns minutos depois da descolagem o TP672 da TAP inverteu o curso e fez uma aterragem não planeada no Porto. Aos passageiros, contou ao SAPO uma das pessoas que seguiam a bordo, foi apenas indicada uma irregularidade que a tal obrigara. Uma "anomalia com as bagagens", relata a mesma fonte.

O voo já se encontra a caminho de Amesterdão, após cerca de 40 minutos com o avião parado na pista do aeroporto Sá Carneiro, não tendo sido dadas informações adicionais sobre o motivo do desvio.

O que pode ter acontecido? Contactada pelo SAPO, fonte conhecedora do setor explica que, dadas as (poucas) justificações adiantadas pela equipa da TAP aos passageiros a bordo do TP672, a "irregularidade" pode ter que ver com situações raras mas não únicas. "Já aconteceu mais do que uma vez, por exemplo, esquecerem-se de um funcionário no porão; e ao darem por isso haver necessidade de parar o avião para que saia em segurança", explica. Em todo o caso, a justificação pode ser mais simples.

"Uma conciliação tardia de bagagens pode bem ter sido o motivo." Por razões de segurança, uma mala não pode viajar sem o passageiro por ela responsável (exceção feita, naturalmente, a malas perdidas). Quando a bagagem entrou no avião mas o passageiro não chegou a embarcar, cabe à companhia fazer o controlo e retirar as que não têm o dono a bordo. "Isto acontece com alguma frequência, por exemplo quando há passageiros em ligação dos Estados Unidos ou Brasil que encontram grandes filas no SEF e acabam por perder o voo, apesar de as malas serem despachadas", explica ainda fonte conhecedora.

Nos casos em que essa verificação é feita tardiamente e se deteta bagagens sem dono a bordo de um voo já em curso, cabe à companhia decidir se volta atrás ou segue para o destino. "Caso o voo estivesse a caminho de Madrid, por exemplo, seria natural que o piloto cumprisse o plano porque já estava mais perto do destino, mas indo de Lisboa a Amesterdão, poderá ter sido sua opção voltar para o Porto e regularizar a situação, seguindo depois caminho."

De acordo com a mesma fonte, a operação de retirar bagagem do porão é feita manualmente mas com alguma simplicidade, dado que todas as malas estão identificadas com código de barras que inclui informação sobre o passageiro a quem pertencem. O processo leva cerca de meia hora.

De acordo com o Flight Radar, o TP672 levantou do Porto pelas 15.02 e chegará a Amesterdão pelas 18.10, cerca de uma hora após a chegada prevista.