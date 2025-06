Criado para facilitar o acesso a tecnologias de apoio destinadas a pessoas com limitações sensoriais, motoras e cognitivas, ajudando assim a torná-las mais autónomas e a promover a igualdade de oportunidades, o primeiro Espaço com Sentido, iniciativa da Fundação MEO, abriu portas na sexta-feira em parceria com Unidade Local de Saúde (ULS) do Algarve no Hospital de Faro. Depois de a Fundação MEO dar vida a outras iniciativas com desígnios semelhantes, como o Cinema com Sentido e Música com Sentido, este constitui mais um passo na missão da instituição liderada por Carolina Pita Negrão: garantir que a tecnologia está, verdadeiramente, ao serviço de todos, graças à constituição de um local virado quer para doentes internados quer para os que visitam o hospital em regime ambulatório e que inclui várias soluções de referência da Fundação MEO em matéria de acessibilidade tecnológica, incluindo a MagicContact (comunicação aumentativa e alternativa para pessoas com dificuldades na fala), Grid 3 (comunicação por símbolos e por texto, com teclados personalizados e controlo do computador através de interfaces alternativos, para pessoas com limitações neuromotoras, cognitivas e/ou na fala) e PC Eye (câmara que permite o controlo do computador com o olhar, dirigida a utilizadores com limitações motoras).

Para perceber melhor o potencial do Espaço com Sentido, que se prevê venha a crescer numa rede que cubra todo o país, o SAPO falou com Clarisse Mendes, coordenadora do Núcleo de Produtos de Apoio da ULS Algarve e Coordenadora de Qualidade da CMRSul. A especialista, que é também terapeuta ocupacional, fala numa "resposta humanizada e transformadora" à luta diária das muitas pessoas que vivem com limitações físicas e cognitivas. E explica por que razão o Espaço com Sentido é um "catalisador de autonomia e de participação ativa, ajustado a diferentes contextos de vida".

Quais são as principais dificuldades que enfrentam no dia-a-dia as pessoas com limitações físicas ou cognitivas?

Enquanto terapeuta ocupacional, acompanhamos todos os dias pessoas que enfrentam desafios que vão muito além das suas limitações físicas ou cognitivas. Os verdadeiros obstáculos não se resumem apenas à mobilidade ou à execução de tarefas básicas — são muitas vezes sociais, emocionais e estruturais. Os nossos utentes vivem frequentemente rodeados por barreiras invisíveis: a falta de acessibilidades, a escassez de respostas técnicas adequadas, a dificuldade em obter produtos de apoio, a exclusão no mercado de trabalho ou mesmo na escola. Acresce ainda o impacto da burocracia e a ausência de uma resposta integrada que compreenda as suas reais necessidades. No caso de limitações cognitivas, ações aparentemente simples — como organizar o dia, comunicar com clareza, ou interpretar o que os outros dizem — podem tornar-se angustiantes sem um ambiente estruturado e um acompanhamento adequado.

É preciso então mais do que uma solução técnica...

Estas vivências exigem muito mais do que uma intervenção técnica. Exigem uma abordagem centrada na pessoa, feita com empatia, escuta ativa e respeito pelo tempo e pela história de vida de cada um.

E de que forma é que o Espaço com Sentido pode fazer a diferença nas suas vidas?

O Espaço com Sentido, integrado no Núcleo de Produtos de Apoio da ULS Algarve, é mais do que um serviço clínico — é uma resposta humanizada e transformadora. Foi pensado como um espaço que associa a tecnologia e a funcionalidade e também como um local de dignificação da pessoa.

Em que é que isso se traduz?

Aqui realizamos avaliações individualizadas, intervimos de forma personalizada e orientamos os utentes e as famílias na escolha e utilização dos produtos de apoio e equipamentos mais adequados — sejam necessidades de natureza motora, sensorial ou cognitiva. Cada intervenção é guiada por uma lógica de capacitação: queremos devolver autonomia, não impor soluções. Queremos adaptar o ambiente à pessoa, e não o contrário. E fazemos isso com base numa avaliação rigorosa, colaborativa e sensível à diversidade funcional de cada indivíduo. Este espaço é um catalisador de autonomia e de participação ativa, ajustado a diferentes contextos de vida — do hospital ao domicílio, da escola à comunidade.

Como é que são escolhidas as pessoas das equipas multidisciplinares que trabalham este espaço?

A força de um projeto como este reside nas suas pessoas. Neste momento, o Espaço com Sentido conta com duas terapeutas ocupacionais, que trabalham em articulação com diversos profissionais da ULS Algarve — nomeadamente, terapeutas da fala, médicos fisiatras entre outros profissionais. A nossa abordagem é interdisciplinar: valorizamos a partilha de conhecimentos, a comunicação entre serviços, e sobretudo, a construção de uma abordagem que respeita o percurso e as necessidades específicas de cada utente. Esta dinâmica centrada na pessoa permite-nos garantir que as soluções propostas são, de facto, úteis, adequadas e sustentáveis a longo prazo — no hospital, em casa ou na comunidade.

E como correu a inauguração, na sexta-feira? Houve bom feedback?

A inauguração do Espaço com Sentido no Hospital de Faro foi um momento de realização profissional e também pessoal. A adesão foi muito superior ao esperado — estiveram presentes utentes, famílias, colegas de profissão, representantes de instituições e muitos curiosos, todos unidos por um propósito comum: promover a inclusão com dignidade. O ambiente foi de entusiasmo, mas também de reconhecimento. Recebemos palavras de apoio emocionadas, gestos de gratidão e inúmeros elogios sinceros. Ficou claro que este espaço era aguardado há muito tempo. E foi também a prova de que, quando cuidamos com sentido, tudo ganha sentido.

Que resultados esperam conseguir com o Espaço com Sentido?

Como terapeuta ocupacional, acredito que os melhores resultados não se medem apenas em números — medem-se em mudanças reais na vida das pessoas. Com o Espaço com Sentido, pretendemos avaliar e intervir de forma personalizada, promovendo autonomia funcional e emocional; bem como remover barreiras físicas, cognitivas e sociais que limitam a participação ativa da pessoa. Por outro lado, também capacitar famílias e cuidadores, assegurando a continuidade da intervenção no domicílio ou em contexto institucional e até inspirar outros serviços de saúde a adotar esta lógica de proximidade e acessibilidade, promovendo uma cultura de cuidado centrada na pessoa, onde cada indivíduo é visto como um ser único, com valor e potencial. O nosso maior objetivo é que cada utente, ao sair deste espaço, recupere mais do que capacidades — recupere confiança, dignidade e sentido de pertença.

Qual o impacto das tecnologias de apoio à comunicação no dia a dia dos utentes do Espaço com Sentido ?

O impacto das tecnologias de apoio à comunicação no quotidiano dos nossos utentes é profundamente transformador. Enquanto terapeutas ocupacionais, testemunhamos diariamente como estes recursos potenciam capacidades, desbloqueiam oportunidades e devolvem autonomia. Para muitos utentes, em especial aqueles com limitações na fala, linguagem ou expressão verbal, estas tecnologias representam a possibilidade de se fazerem ouvir — de comunicar vontades, afetos, necessidades e ideias. E essa possibilidade tem implicações concretas na autoestima, na participação social e na qualidade de vida.

Ao disponibilizar tecnologias como comunicadores digitais, softwares de pictogramas, sistemas alternativos e aumentativos de comunicação, o Espaço com Sentido permite que cada pessoa possa interagir com o mundo à sua volta de forma mais eficaz, funcional e digna — seja no contexto hospitalar, familiar, educativo ou social. Além disso, estas soluções são sempre enquadradas numa abordagem personalizada e acompanhadas por formação dirigida a cuidadores, técnicos e familiares, para garantir a sua correta utilização e integração nos vários contextos do dia-a-dia. Mais do que dispositivos, falamos de ferramentas de liberdade e expressão, que ampliam o potencial de cada utente e reforçam o seu papel ativo na sociedade.

Como avalia a importância da parceria com a Fundação MEO e a integração do vosso serviço na rede nacional de Espaços com Sentido?

A parceria com a Fundação MEO foi determinante para a concretização deste projeto na ULS Algarve. Esta colaboração, em conjunto com a ULS Algarve, permitiu dotar o Espaço com Sentido de meios técnicos e tecnológicos de elevada qualidade, e integrá-lo numa rede nacional que promove a equidade no acesso a recursos de apoio à comunicação e funcionalidade. Ao fazer parte desta rede, beneficiamos não só do acesso a equipamentos inovadores, mas também de uma estratégia nacional partilhada, que promove a articulação entre serviços, a formação contínua dos profissionais e a uniformização de boas práticas na área da reabilitação. Esta integração valoriza o nosso trabalho e reforça o nosso compromisso com uma abordagem centrada na pessoa, potenciando a disseminação de um modelo de intervenção mais inclusivo, acessível e humanizado. A Fundação MEO tem sido um parceiro fundamental, não apenas pelo apoio tecnológico, mas pela visão de responsabilidade social e cidadania ativa que imprime a este projeto. Esta aliança traduz-se num impacto concreto: mais pessoas com incapacidade a acederem a recursos adequados, mais famílias apoiadas, mais comunidade sensibilizada para a importância da comunicação como direito universal.