A sua especialidade são produtos de jardim, agricultura e para animais de companhia, mas quando um sismo faz tremer as casas do país, como aconteceu nesta madrugada, há quem não queira deixar de dar uma mão no que for possível para ajudar. Foi o que levou a Agriloja a partilhar com os seus clientes uma série de informações que podem ajudar, em caso de novo abalo.

Em seis passos simples, sistematizados e de fácil apreensão, esta informação útil pode fazer a diferença em momentos de emergência. Veja aqui as recomendações, também partilhadas pela Cruz Vermelha.

O que fazer num sismo

