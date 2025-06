Da Grande Distribuição aos Festivais de Música, Seguros e Telecomunicações, passando pelo Grande Consumo, Turismo, Banca e Saúde e até Jogos da Sorte, a Marketeer volta a apontar agulhas aos melhores, num total de 36 categorias. As votações fecharam no dia 16, após um mês de grande participação, e os vencedores serão conhecidos, entre uma seleção de 250 finalistas, já no próximo dia 3 de julho, na 17.ª Gala Prémios Marketeer.

Desta vez, a gala irá decorrer no Convento do Beato, esperando-se uma noite de emoções fortes e surpresas, que culminará com um brinde aos vencedores, resultantes dos votos do público, a partir de uma lista de nomeados que cruza as avaliações por parte da redação e do Conselho Editorial da Marketeer, e na qual se incluem também, a par das marcas cujo trabalho será reconhecido, as melhores agências de Comunicação, de Meios e de Branding e Publicidade.

Como não podia deixar de ser, quem não pode estar presencialmente terá, ainda assim, oportunidade de ver tudo o que acontece, em direto, aqui no SAPO.

Siga a emissão aqui, em direto, a partir das 18.00 do dia 3 de julho, ou veja na app SAPO TV, no botão verde do comando MEO.