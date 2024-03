A iniciativa pretende apoiar projetos de artes plásticas – pintura, desenho, gravura, escultura, cerâmica e tecelagem –, premiando os artistas portugueses que submetam propostas originais e de valor no mundo da arte contemporânea.

Os prémios com valor global de 40 mil euros, dividem-se em duas categorias: Arte e Tecnologia e Jovens Artistas. No caso da Arte e Tecnologia, pretende-se premiar propostas originais no campo da produção artística que façam uso e se relacionem com a tecnologia, no âmbito da reflexão concetual do projeto e/ou da sua execução material. O vencedor desta categoria irá receberá um prémio que corresponde ao valor global de 30 mil euros, sendo 15 mil em valor monetário e os restantes 15 mil em aquisições de obras da sua autoria.

Na categoria Jovens artistas, o intuito é premiar quem submeta propostas originais, com uma carreira em processo de reconhecimento, até aos 35 anos de idade, para incentivar a criação de valor na arte contemporânea. O vencedor será premiado com um valor de 10 mil euros, sendo 5 mil euros em valor monetário e o restante atribuído à aquisição de obras.

As candidaturas, submetidas através do site oficial do Prémio, serão avaliadas, numa primeira fase, pela Comissão de Avaliação, responsável pela escolha da shortlist dos finalistas de ambas as categorias. Adelaide Duarte, Manuel da Costa Cabral e Pedro Portugal são os representantes de referência da Arte Contemporânea escolhidos. Após esta seleção será da responsabilidade do Júri do Prémio a eleição dos vencedores. Os premiados vão ser conhecidos numa cerimónia pública em data e local a ser anunciados.

Norberto Fernandes foi o primeiro administrador da Fundação Portugal Telecom e diretor e fundador da Escola Ar.Co – Centro de Arte e Comunicação Visual em Lisboa entre 1973 e 1994. Distinguiu-se pela visão multidisciplinar no campo do património artístico.

Todas as informações sobre o Prémio Norberto Fernandes disponíveis em Candidatura Prémio Norberto Fernandes | Fundação Altice