Curioso e pronto a descobrir as melhores receitas de cozinha e sala, permanentemente entusiasmado com o que pode trazer de novo à experiência de quem gosta de partilhar a vida à mesa, num só ano, o restauranteur português Oliver da Costa, cujas raízes se estendem de França a Marrocos, abriu sete restaurantes em cinco países. Agora com 14 restaurantes a funcionar por todo o país, todos representando conceitos diferentes mas sempre privilegiando a alta qualidade da experiência dos clientes e a excelente comida, Olivier conta já com uma equipa que, considerando funcionários diretos e indiretos, ultrapassa as 500 pessoas. Mas não chega.

O fundador de marcas como o japonês Yakuza, o incrível XXL ou os imperdíveis SEEN e À Costa, que também já foi convidado a levar os seus conceitos inovadores além-fronteiras, estabelecendo parcerias com grupos como Maison Albar, Minor Hotels (Tivoli Avani, NH...), Highgate Portugal e United Investments, precisa de mais quadros e está a contratar para a sala e para a cozinha.

"Com uma presença consolidada no setor da restauração de luxo, o Grupo Olivier está a reforçar as suas equipas em território nacional com um novo processo de recrutamento que visa acompanhar a expansão e renovação dos seus conceitos em várias regiões do país", lê-se na comunicação do grupo que leva o nome do fundador e que, em três décadas de existência, atinge uma marca de faturação notável: mais de 50 milhões de euros (leia mais aqui).

Para reforçar o grupo e continuar a assegurar o serviço de topo nas suas casas, Olivier da Costa está à procura de pessoas em praticamente todo o ecossistema da hotelaria: "estão abertas posições para cozinheiros, empregados de mesa, hostess, barmen, barmaids, sushimen e sushiwomen.

"A nossa missão é oferecer experiências de restauração únicas, com qualidade e inovação em cada detalhe. Para isso, é essencial termos equipas fortes, dedicadas e alinhadas com a nossa cultura de exigência", explica Joel Pires. Para o diretor comercial e de Marketing do Grupo, este "reforço de talento em Portugal é um passo natural no percurso de crescimento sustentado" do grupo Olivier.