"Não vales nada." "És fraca." "Isto não é para mulheres." As frases que elas se fartaram de ouvir e ainda escutam de tempos a tempos nas ligas profissionais foram inscritas não na pedra mas numa bola de basquetebol... e desaparecem com o calor do jogo.

A iniciativa patrocinada pela Betclic para celebrar o Dia Internacional da Mulher é bem ilustrativa de como a realidade apaga palavras ocas. A verdade é que o preconceito ainda existe e o desporto é uma das áreas em que mais se torna visível. E a Betclic, que desde 2021 aposta no basquete, tendo-se tornado naming sponsor das ligas masculina e feminina e investindo o mesmo valor de patrocínio em ambas as competições – uma decisão inédita no mundo do desporto que tem permitido à liga de basquetebol feminina melhores condições e maior visibilidade –, quis reforçar o seu esforço de dar visibilidade às atletas e às suas histórias.

"O desporto deve ser um espaço de igualdade e mérito, onde o talento e o esforço falam mais alto do que qualquer preconceito", explica Tiago Simões, country manager da .casa de apostas. "Esta ação é mais um passo para destacar a resiliência das atletas e reafirmar o nosso compromisso com a Liga Betclic e com o desporto feminino." Mesmo porque a maioria das atletas não só ainda enfrenta dificuldades para viver exclusivamente da modalidade, acumulando vários trabalhos para sustentar a carreira, como tem de lidar com desafios acrescidos, como "a conciliação entre o basquetebol e a maternidade, a falta de estabilidade e as disparidades salariais", mas também de oportunidades e reconhecimento.

"O basquetebol feminino em Portugal tem crescido significativamente e queremos continuar a proporcionar as melhores condições para que as atletas se desenvolvam", lembra a diretora de Marketing, Comunicação e Eventos da Federação Portuguesa de Basquetebol, Cátia Mota, destacando que esta campanha traz luz a uma realidade que "muitas jogadoras enfrentam e que transcende muitas vezes a realidade da Federação: o respeito e a igualdade dentro e fora do campo".