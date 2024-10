O anúncio foi feito pelo secretário do Comité Nobel Thomas Perlmann, no Instituto Karolinska, em Estocolmo. Segundo a Assembleia do Nobel, a descoberta dos dois investigadores norte-americanos - de um princípio fundamental que rege a regulação da atividade genética - “está a revelar-se de importância fundamental para a forma como os organismos se desenvolvem e funcionam”.

Os cientistas laureados descobriram o microRNA, uma nova classe de pequenas moléculas de RNA que desempenham um papel importante na regulação genética. A descoberta inovadora revelou um princípio completamente novo de regulação genética que se revelou essencial para organismos multicelulares, incluindo humanos.

Sabe-se agora que o genoma humano codifica mais de mil microRNAs. A surpreendente descoberta revelou uma dimensão inteiramente nova na regulação genética.

Os microRNAs mostram ser fundamentalmente importantes para o desenvolvimento e funcionamento dos organismos, segundo o comunicado da imprensa divulgado pela Assembleia do Nobel no Karolinska Institutet.

Victor Ambros nasceu em 1953 em Hanover, New Hampshire, nos Estados Unidos. Foi professor na Dartmouth Medical School de 1992 a 2007 e agora é professor Silverman de Ciências Naturais na Escola de Medicina da Universidade de Massachusetts, Worcester, MA.

Gary Ruvkun nasceu em 1952 em Berkeley, Califórnia, nos Estados Unidos. Foi doutorado pela Universidade de Harvard em 1982 e terminou o pós-doutoramento no Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cambridge, MA, 1982-1985. Tornou-se investigador principal no Massachusetts General Hospital e na Harvard Medical School em 1985, onde agora é professor de genética.

O prémio de medicina do ano passado foi atribuído à bioquímica húngaro-americana Katalin Karikó e ao imunologista americano Drew Weissman pelo seu trabalho na tecnologia de ARNm subjacente às vacinas contra a Covid-19.

A Assembleia do Nobel é composta por 50 professores do Instituto Karolinska e concede o Prémio Nobel de Fisiologia ou Medicina. Este prémio é atribuído aos cientistas que fizeram as descobertas mais importantes para o benefício da humanidade. Desde 1901 a 2023, foram atribuídos 114 Prémios Nobel em Fisiologia ou Medicina. Treze dos 227 galardoados eram mulheres.

Semana dedicada aos Prémios Nobel

Este é o primeiro dos Nobel a ser anunciado este ano. Amanhã, 8 de outubro, é anunciado o Nobel da Física e, na quarta-feira, o da Química. Na quinta-feira, dia 10 de outubro, será atribuído o Nobel da Literatura e na sexta-feira será conhecido o nome do novo Nobel da Paz.

Os Prémios Nobel foram criados pelo inventor sueco Alfred Nobel, inventor de dinamite, que morreu em 1896.