Desde 2009 que morrem mais portugueses do que os que nascem e a população está a envelhecer a cada ano que passa. Se há 20 anos havia quatro pessoas em idade ativa por idoso, hoje são apenas 2,6, com a idade mediana em Portugal a passar, nessas duas décadas, de 38,5 anos para 47 anos. "Analisando numa perspetiva regional, é ainda mais evidente o envelhecimento: em apenas dois municípios dos 308 do país há mais jovens do que idosos, ambos na Região Autónoma dos Açores (Ribeira Grande e Lagoa)" e só 17 apresentam um saldo natural positivo (diferença entre número de nascimentos e mortes). Portugal é já o segundo país da União Europeia (UE) com maior índice de envelhecimento e o quatro do mundo com maior proporção de população idosa, grande parte a viver sozinha.

Como tem então Portugal visto aumentar o número de habitantes, que se fixa agora nos 10,6 milhões, o maior valor das últimas décadas? À boleia da imigração, com os estrangeiros que escolhem a fazer duas vezes os que saem do país. "Desde 2019 que o número de imigrantes é três vezes maior do que o de emigrantes, contribuindo para os saldos migratórios positivos. Uma vez que o saldo natural tem sido negativo desde 2009, o crescimento da população observado a partir de 2019 tem-se devido apenas à entrada de imigrantes em Portugal", revelou ao SAPO Gonçalo Saraiva Matias, presidente da Fundação Francisco Manuel dos Santos (FFMS).

No último ano, somaram-se 109 mil pessoas a viver em Portugal, há mais mulheres do que homens (acima dos 84 anos, elas são dois terços) e praticamente metade das pessoas está casada (47% acima dos 15 anos), havendo quase tantos viúvos quanto divorciados (8,7% e 9,2%, respetivamente). É o retrato da população, apresentado hoje pela Pordata.

População residente créditos: FFMS

Apesar de tudo, indica o estudo divulgado pelo portal estatístico da Fundação Francisco Manuel dos Santos, há dois anos que nascem mais bebés em Portugal, mas não os suficientes para compensar aqueles que morrem ou saem do país. Por outro lado, há mais casais sem filhos (quase 50 mil a mais do que em 2022) e os que os têm limitam-se ao filho único (2/3). "Somos um país de filhos únicos", conclui a Fundação, concretizando que só 27% das famílias têm crianças e dentre estas só 6% são numerosas (na UE a proporção é de 13%). Por fim, as famílias unipessoais ou monoparentais cresceram acima dos 20% num ano. "Na esmagadora maioria das famílias monoparentais (87,3%), (aquelas compostas por só um adulto a viver com crianças ou filhos) o adulto é uma mulher; este número está 3,5 pontos percentuais acima da média europeia (83,8%), e merece nota que, na Estónia e na Suécia, em cerca de 1/3 das famílias monoparentais, o adulto é homem", refere a FFMS.

Onde Portugal está acima da média? Nos mais velhos, que somam já 2,5 milhões — infelizmente muitos deles a viver sozinhos —, entre eles mais de 3 mil centenários. "Portugal é, a par da Itália, o país da União Europeia com maior percentagem de população idosa, com quase o dobro dos idosos face aos jovens: são 186 idosos por cada 100 jovens", revela a Pordata. Para a redução do número de jovens por idoso tem contribuído também a saída de muitos dos nossos recém-formados. Conforme revelou um outro estudo recente da Associação Business Roundtable Portugal, em dez anos, 740 mil portugueses emigraram e metade dos jovens admite hoje sair do país. "Saíram porque sentiram que aqui as coisas não satisfazem, que não permitem cumprir os seus sonhos. Se eu quero algo maior e não consigo fazê-lo aqui, então eu vou para outro sítio. Em 20 anos, foram 1,5 milhões de pessoas em idade ativa a sair. É uma percentagem enorme da nossa população. Aliás, somos o oitavo país do mundo com maior percentagem da população a viver fora de Portugal e esta emigração são pessoas qualificadas, jovens, que precisamos de atrair de volta", concretizou, em entrevista, o secretário-geral daquela associação (leia aqui).

Não será por isso espantoso que a população residente só tenha crescido devido à quantidade de estrangeiros que vieram viver para Portugal.

Saldos populacionais créditos: FFMS

De resto, indica ainda a Pordata no Dia Mundial da População, há um milhão de pessoas a viver sós "e destas mais de metade (55%) são idosos", fazendo de Portugal "o quarto país da UE com maior percentagem de idosos a viver sozinhos no total de pessoas que vivem sós" (575 mil).