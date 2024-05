Numa altura em que "a Europa enfrenta um dos maiores desafios migratórios desde a Segunda Guerra Mundial", é essencial chamar a atenção para o drama que vivem aqueles que chegam a um país tão diferente e que não os sabe ou consegue receber. E é precisamente para alertar para esse drama que a cabeça-de-lista do ADN decidiu passar uma noite com a comunidade sem-abrigo que todas as noites se junta em tendas, nos Anjos, em Lisboa.

"A ação centra-se na defesa por uma política da União Europeia que impeça a migração ilegal e aumente as perspetivas nos países de origem, para que as pessoas não sejam impelidas a abandoná-los", explica a candidata, apelando a uma maior honestidade no debate. "A imigração e a coexistência de diferentes culturas podem ser um enriquecimento para os países-alvo, mas isto só se aplica enquanto as capacidades locais não forem sobrecarregadas e a integração for bem sucedida", vinca Joana Amaral Dias, que nesta noite de quarta-feira vai ficar, com o líder do seu partido, Bruno Fialho, em tendas ao lado dos imigrantes que ocupam as arcadas e jardim contíguo à igreja dos Anjos.

"Não podemos continuar a deixar às redes criminosas de contrabando o poder de decidir quem tem acesso à UE: os procedimentos de asilo baseados no Estado de Direito nas fronteiras externas e em países terceiros seriam a forma mais segura de abrir o caminho para a UE àqueles que realmente necessitam de proteção, mesmo que não tenham meios financeiros para pagar aos contrabandistas. E de poupar viagens, dependências de cartéis e perigos a todos os que não têm direito ao asilo", considera a candidata do ADN.

Apelando à cooperação entre os Estados-membros da UE e países terceiros, que vise "uma abordagem global e pragmática das migrações" intensificadas por "interesses geoestratégicos, conflitos armados, ditaduras, violações dos Direitos Humanos, má governação, deterioração ambiental e pobreza endémica", Joana Amaral Dias fez questão de usar esta campanha às europeias para marcar um ponto, pernoitando onde dezenas de sem-abrigo todos os dias dormem, "para mostrar que os verdadeiros responsáveis desta situação e da imigração descontrolada têm sido todos os partidos, sejam de esquerda ou de direita".

Ainda amanhã, a cabeça-de-lista do ADN vai passar por Mourão, Évora, e experimentar-se nas artes da apicultura, como antes, em Aveiro, fizeram com a pesca. Pelas 22.00 de quinta-feira concretiza-se então o debate de todos os candidatos às eleições europeias de dia 9 de junho de partidos sem assento parlamentar, na RTP1, às 22.00.