A ideia é "ajudar a unir o país neste momento tão difícil" e para isso a TAP tomou uma decisão: reforçar a Ponte Aérea entre Lisboa e Porto. Assim, já a partir de hoje e durante uma semana, "quem quiser voar com a TAP entre estas duas cidades poderá fazê-lo em qualquer uma das nove ligações diárias pelo preço fixo de apenas 39 euros por percurso", informa a companhia aérea, que também decidiu facilitar a vida a quem já tivesse viagens marcadas e esteja em dificuldades devido aos fogos que têm transformado o país num cenário infernal.

"Todos os passageiros que foram impedidos de voar para qualquer destino servido pela TAP a partir do Porto devido aos incêndios dos últimos dias poderão também alterar os seus voos e fazê-lo a partir de Lisboa, sem qualquer custo", adianta a transportadora, explicando que as medidas foram tomadas no sentido de a TAP se juntar ao "esforço nacional de apoio às consequências destes trágicos incêndios".