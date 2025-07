Portimão volta a ser a primeira cidade portuguesa a receber a prestigiada exposição World Press Photo. A inauguração aconteceu ontem e contou com a presença da fotógrafa Samar Abu Elouf, vencedora da Foto do Ano, com a imagem de Mahmoud Ajjour, um menino de nove anos gravemente ferido em casa durante um ataque israelita a Gaza, que resultou na amputação dos dois braços.

Além desta poderosa imagem, a mostra conta com as restantes 41 imagens vencedoras da edição de 2025, selecionadas entre mais de 59 mil candidaturas oriundas de 141 países. Os temas retratados atravessam a atualidade global: guerras, alterações climáticas, crise migratória, desigualdade de género ou racismo estrutural, num conjunto de fotografias que convidam à reflexão e ao diálogo público sobre o mundo que vivemos.

Uma das grandes novidades deste ano é a presença de três fotojornalistas premiadas, que participarão em sessões abertas ao público, palestras e visitas guiadas ao longo da exposição.

Além de Samar Abu Elouf, que fotografou em Gaza para o New York Times, estará também a luso-angolana Maria Abranches (26 e 27 de julho), distinguida com a série “MARIA”, um retrato íntimo de abuso e resistência de uma mulher angolana explorada desde a infância em Portugal.

Nos dias 2 e 3 de agosto, Amanda Perobelli, do Brasil, apresentará o seu trabalho sobre as inundações extremas que devastaram comunidades brasileiras, ligando colapso climático e injustiça social.

A curadoria está a cargo da Associação Cultural Música XXI, com o apoio da Câmara Municipal de Portimão. A exposição estará aberta todos os dias entre as 18h00 e a meia-noite e, aos sábados, haverá conversas com fotojornalistas convidados. A entrada é gratuita.

Com uma relação antiga com esta exposição, que remonta a 1999, Portimão volta a integrar o roteiro internacional da World Press Photo, ao lado de cidades como Londres, Berlim, Cidade do México ou Sydney.