"Hoje conseguimos conhecer melhor um jogador, há maior abertura dos clubes", os treinos e até os balneários abriram-se ao público como os jogos. Mas também existem atualmente ferramentas que ajudam os atletas a controlar o seu estado físico, a explorar o seu máximo potencial, a tirar o máximo partido dos treinos e a corrigir erros em competição ou quando se prepararam para ela. "Ate do ponto de vista cardíaco, corre-se muitas vezes riscos", que um bom controlo dos elementos pode ajudar a mitigar.

Quem o diz é Tomaz Morais, codiretor-geral da Academia de Futebol do SCP, orador, formador e professor universitário, que garante que continua a seguir muito a paixão e a intuição, mas aprendeu a usar essas ferramentas como complemento.

E se a paixão e a experiência associadas ao desporto não são substituíveis por máquinas e a espontaneidade e o momento têm sempre um papel, seja qual for a modalidade que um atleta abraçou, a verdade é que a tecnologia veio abrir horizontes. E até pode ajudar a liderar equipas, ainda que a voz de um líder tenha de se fazer ouvir acima dos registos e das estatísticas.

Seja para criar marca e alimentar a paixão pelo futebol ou qualquer outra modalidade seja para ajudar a tirar de cada jogador o seu maior potencial, a tecnologia entrou definitivamente no desporto e já é uma ferramenta fundamental na gestão desportiva diária e de médio e longo prazo. A tecnologia já está em todas as áreas das nossas vidas e o desporto não é exceção, conforme assume Tomaz Morais, o convidado de mais um episódio do podcast Tech Balance, by Fundação MEO, que pode acompanhar aqui no SAPO e no canal de Spotify.

Neste sexto episódio, o último da primeira temporada do podcast Tech Balance, a conversa faz-se entre o codiretor-geral da Academia de Futebol do SCP, orador, formador e professor universitário, Tomaz Morais, e Sandra Lucas Ribeiro, da Instinct.

