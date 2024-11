Porque as candidaturas de partidos resultam de "pouca discussão" e "não servem as comunidades", fez-se uma associação em Cascais que nasce com um propósito e um apelo. O propósito: liderar um movimento de cidadãos que façam uma reflexão séria sobre o concelho, em áreas estruturantes como a habitação, a educação ou a economia — e para isso irá lançar um manifesto e organizar, já a partir de janeiro, as conferências Fórum Cascais. O apelo: que João Maria Jonet avance com a candidatura independente à câmara, para a qual se mostrou disponível em setembro.

Tendo vontade de apoiar uma candidatura independente ao concelho, nas autárquicas de 2025, e "dada a disponibilidade pública apresentada por um cidadão com fortes raízes no concelho para encabeçar uma lista independente", a Associação Respirar Cascais, liderada por Francisco Galvão Lucas, decidiu testar o nome e essa sondagem resultou numa "forte convicção de que o João Maria Jonet cumpre todos os requisitos necessários para melhorar Cascais".

A ideia é partilhada numa publicação nas redes sociais da associação — que já conta com "umas dezenas de membros residentes no concelho", conforme explica ao SAPO Francisco Galvão Lucas —, onde se pede uma decisão a Jonet: "Que entre na corrida pelo futuro de Cascais".

"A Associação Respirar Cascais vai começar a sua atividade com vista a promover o debate cívico no concelho. Vamos criar um ambiente saudável de discussão do futuro de Cascais e queremos encontrar um candidato independente que represente esta vontade de mudança", lê-se no post, em que é identificado o desejado candidato.

E será este o apoio que faltava para João Maria Jonet passar de "ponderar" a "avançar"? A decisão ainda não está tomada, diz ao SAPO, mas reconhece que pode estar uns passos mais perto. Quer pelo encorajamento público de outros cascalenses quer pelos resultados do "teste" que a associação fez ao seu nome e que mostra uma notoriedade assinalável.

Sondagem GfK Jonet créditos: GfK

"Partir de 12% é muito bom. A notoriedade está maior do que eu esperava só com dois anos de televisão", reconhece João Maria Jonet, em declarações ao SAPO, preferindo comentar o resultado a solo do que com um eventual apoio da Iniciativa Liberal, que lhe renderia, na sondagem conduzida pela GfK, o terceiro lugar, bem perto do candidato que tem sido apontado para avançar pelo PS.

A decisão pode ainda não estar madura, mas Jonet parece cada vez mais perto de a tomar. Se em setembro dizia ao SAPO que, de início, a sugestão até lhe pareceu "uma ideia peregrina", mas os contactos mais políticos que foi fazendo lhe deram ânimo para "ponderar" seriamente uma candidatura independente, agora assume que "isto assim com malta para ajudar e sondagens encorajadoras já começa a fazer mais sentido".

Ao SAPO, admite mesmo que os resultados da sondagem são "muito encorajadores", sobretudo tendo em conta que ainda nem é candidato, não fez campanha nem tem o apoio de partidos. "Fiquei positivamente impressionado e fez-me considerar mais avançar", diz Jonet.

Certo é que o grupo de moradores reunido na Associação Respirar Cascais está pronto para o incentivar e apoiar. "E dar-lhe todo o palco possível", garante Francisco Galvão Lucas. O que passará por contar também com João Maria Jonet ajudar a "pensar no que Cascais precisa, no que falta fazer", como convidado do Fórum.