A candidatura à Comissão Política Concelhia do PSD Porto avançou hoje e o objetivo é claro: Francisco Carvalho quer chegar a uma alternativa à Câmara Municipal, hoje conduzida por Rui Moreira, construída numa aliança entre PSD, independentes, CDS e IL. Crítica da atual situação, a que diz faltar abertura e diálogo, a lista Porto Laranja promete "uma visão própria sobre o PSD" e uma gestão autárquica conciliadora de vontades próximas.

Nessa lógica, a candidatura propõe a criação do "Concelho Consultivo Independente CCI25", com nomes de referência e independentes a ajudar "a pensar, unir e propor candidatos à câmara e às juntas, visando um processo claro e transparente de escolha de lideranças, livre de vícios político-partidários e económicos".

Francisco Carvalho assume-se assim candidato contra o atual presidente da Concelhia do PSD Porto, Alberto Machado, que assumiu o lugar em 2022, com 92% dos votos, colocando a fasquia precisamente numa vitória autárquica para os sociais-democratas em 2025. "Reconquistar a Câmara Municipal do Porto e a maioria das juntas de freguesia do concelho" foi a ambição assumida pelo apoiantes de Luís Montenegro, que antes liderou a distrital e que agora Francisco Carvalho vai defrontar, apontando ao adversário a "falta de debate político, instrumentalização das bases e distanciamento dos portuenses" que se tem intensificado desde que entrou.

"O objetivo desta candidatura é relançar as bases de um PSD forte e independente, focado no trabalho de base e na mobilização dos militantes, defendendo a credibilidade, independência material e a mobilização pelo mérito, colocando os interesses da sociedade portuense em primeiro lugar", adianta Francisco Carvalho, cuja formação em Engenharia leva a colocar "o trânsito e a mobilidade, a segurança, o urbanismo e a coesão social e cultural" na lista de prioridades para o seu mandato. "A candidatura quer construir propostas sólidas para a cidade, baseadas na experiência e mérito dos conhecedores das matérias, com uma visão de dez anos."

Apontando a três pilares fundamentais, mobilidade, segurança e urbanismo, o novo candidato aposta nomeadamente na implementação de uma rede de ciclovias e transportes públicos com mais autocarros e shuttles e no avanço para uma CREP gratuita para residentes e tendencionalmente portajada para quem vive fora da Área Metropolitana, enquanto prevê a possibilidade de se "enterrar" algumas vias para descongestionar a cidade, tornando a circunvalação "numa segunda VCI arborizada".

Francisco Carvalho quer ainda aumentar o policiamento da cidade e promete promover parques e "manchas verdes" na cidade, bem como rever o PDM "de modo a implementar regras urbanísticas, e arquitetónicas, que impeçam a actual descaracterização da cidade, apoiando paralelamente o desenvolvimento do mercado imobiliário, especialmente da habitação acessível".