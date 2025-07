Já utiliza os serviços digitais? Então este concurso é para si!

Catarina Nilo Fonseca, da BizTarget, revela como o "Mudar é Ganhar" é o maior concurso multimarca do país e premeia quem aposta no digital, com milhares de prémios de marcas conceituadas e um grande sorteio final de um SUV hibrido - que pode ser seu!

Aproveite e participe até dia 31 de julho! Saiba mais em mudareganhar.pt

Movimento nacional lançado no dia 15 de maio de 2017, o MUDA é promovido por várias empresas, universidades e associações e pelo Estado Português. Juntos, assumem o compromisso de incentivar a participação dos portugueses no espaço digital e ajudar a tirar partido dos benefícios associados aos serviços digitais disponibilizados por empresas e pelo Estado.

Saiba mais aqui