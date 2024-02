Há um Portugal antes e um Portugal depois do 25 de Abril de 1974. Foi um dia que mudou para sempre a história do país. No ano em que celebramos os 50 anos de um país com um regime democrático, com liberdade de expressão e virado para o mundo, o SAPO quer saber como foi esse dia para si.

Onde estava e como se apercebeu do que estava a acontecer? E que impressões e expectativas tinha?

Estava fora do país? Como recebeu a notícia? Conhece a história de alguém que merece ser partilhada?

Estes relatos compõem o retrato do que foi o país neste dia e de como várias pessoas viveram um dos dias mais marcantes da história de Portugal.

Envie as suas memórias, fotos e testemunhos para 50anos25abril@sapo.pt.